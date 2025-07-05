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صلاح ورونالدو في مباراة واحدة بسبب الزمالك.. ما القصة؟

05:00 ص السبت 05 يوليه 2025

صلاح ورونالدو

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كتب - محمد القرش:

يجهز نادي الزمالك لإقامة مباراة تاريخية يحضرها محمد صلاح نجم ليفربول وكريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم، بمناسبة اعتزال قائد الفريق.

وقال مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك في تصريحات عبر قناة النادي: "تمنيت استمرار شيكابالا في الملاعب، بسبب دوره كقائد داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "شيكابالا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم من حيث سحر ومتعة كرة القدم".

وواصل: "بالتأكيد سيكون هناك مهرجان اعتزال يليق بشيكابالا بحضور عدد من نجوم كرة القدم".

واختتم: "حال أرسلنا دعوة للأسطورة كريستيانو رونالدو سيحضر بالتأكيد، وأيضا محمد صلاح".

يُذكر أن محمود عبد الرازق أعلن اعتزاله كرة القدم أمس الخميس، عن عمر يناهز 39 عاما.

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