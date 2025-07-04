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"ميتقارنش معايا وهو رقم1".. تغير تصريحات محمد شريف عن وسام قبل وبعد التوقيع

11:32 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف
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    محمد شريف الأهلي
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي في صفقة انتقال حر، بعد لمدة 5 سنوات.

وكان شريف رحل عن النادي الأهلي في عام 2023، متجها إلى فريق الخليج السعودي بعقد لمدة موسم، قبل أن يعود إلى المارد الأحمر مرة آخرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثارت تصريحات محمد شريف خلال الفترة الماضية حالة واسعة من الجدل، خاصة تصريحاته التي تتعلق بمهاجم الأهلي الحالي وسام أبو علي، والتي حملت الكثير من التناقضات.

وخلال شهر يونيو الماضي، قبل عودة شريف إلى النادي الأهلي، حل اللاعب ضيفا عبر قناة "إم بي سي مصر"، وعند سؤاله عن وسام أبو علي، قال: "وسام أبو علي لاعب جامد طبعا، لكن انا حققت الكثير من الإنجازات مع الأهلي، عندما يحقق نفس أرقامي مع النادي يمكن مقارنته معايا".

وعلى النقيض ظهر شريف منذ عدة أيام عبر قناة الأهلي، بعد إعلان عودته إلى المارد الأحمر رسميا، وقال: "وسام أبو علي هو المهاجم رقم 1 داخل النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق".

والجدير بالذكر أن صاحب ال 29 عاما، شارك مع النادي الأهلي، قبل الرحيل عن صفوف الفريق في 151 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 58 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

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