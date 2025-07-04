كتب -نهى خورشيد

أثار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدل جماهير القلعة الحمراء بحذف كلمة "الأهلى" وشعار النادي من حسابه الشخصي على إنستغرام.

وبعد ساعات من تلقى الأهلى عرضاً رسمياً من أحد الأندية القطرية لشراء اللاعب مقابل 6 ملايين دولار، مع احتمالية رفع المبلغ إلى 7 ملايين في حال تقدم المفاوضات، وذلك حسبما أكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي.

أعاد أبو على بساعات قليلة وضع اسم الأهلى وشعار النادي بعد حذفهم صباح اليوم الجمعة.

وكان الأهلي أعلن قبل أسابيع تمسكه بخدمات أبو علي، مؤكداً في بيان رسمي أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، بالتنسيق مع الإدارة، قرر الإبقاء على اللاعب.

ويُذكر أن وسام أبو علي انضم إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.