كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

2 1
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مدرب الزمالك السابق يتولى قيادة فريق أسوان (صور)

10:45 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أسوان يتعاقد مع أمير عزمي كمدير فني
  • عرض 3 صورة
    أسوان يتعاقد مع أمير عزمي كمدير فني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أسوان إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع أمير عزمي مجاهد ليكون مديرًا فنيًا لفريقهم في الموسم المقبل 2025/26 بدوري المحترفين.

وأشار نادي أسوان، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن التعاقد جاء بعد مشوارات من رئيس مجلس إدارة النادي الشافعي صالح مع لجنة الكرة بالنادى.

وأوضح نادي أسوان أن أمير عزمي سيصل إلى أسوان مطلع الأسبوع المقبل ليلتقى مجلس الإدارة ولجنة الكرة؛ لعرض تشكيل الجهاز الفنى كاملاً والاتفاق على برنامج فترة الإعداد للموسم الجديد وموعد إنطلاقها.

كان آخر منصب تولاه أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد بالجهاز الفني للزمالك الذي كان يقوده كريستيان جروس خلال الفترة من 16 ديسمبر 2024 حتى 13 فبراير.

اقرأ أيضًا:

"يصل إلى 7 مليون دولار".. مصدر يكشف لمصراوي أول عرض رسمي يصل الأهلي لشراء وسام أبو علي

الظهور الأول الرسمي لجون إدوارد مع الزمالك (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمير عزمي مجاهد نادي أسوان الزمالك مدرب فريق أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هدنة 60 يوما وتبادل شامل.. تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
لحظة بلحظة.. الهلال وفلومينينسي.. كأس العالم للأندية