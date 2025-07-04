مدرب الزمالك السابق يتولى قيادة فريق أسوان (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أسوان إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع أمير عزمي مجاهد ليكون مديرًا فنيًا لفريقهم في الموسم المقبل 2025/26 بدوري المحترفين.

وأشار نادي أسوان، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن التعاقد جاء بعد مشوارات من رئيس مجلس إدارة النادي الشافعي صالح مع لجنة الكرة بالنادى.

وأوضح نادي أسوان أن أمير عزمي سيصل إلى أسوان مطلع الأسبوع المقبل ليلتقى مجلس الإدارة ولجنة الكرة؛ لعرض تشكيل الجهاز الفنى كاملاً والاتفاق على برنامج فترة الإعداد للموسم الجديد وموعد إنطلاقها.

كان آخر منصب تولاه أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد بالجهاز الفني للزمالك الذي كان يقوده كريستيان جروس خلال الفترة من 16 ديسمبر 2024 حتى 13 فبراير.

اقرأ أيضًا:

"يصل إلى 7 مليون دولار".. مصدر يكشف لمصراوي أول عرض رسمي يصل الأهلي لشراء وسام أبو علي

الظهور الأول الرسمي لجون إدوارد مع الزمالك (صورة)