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هل تجاهل زيزو وإمام عاشور اعتزال شيكابالا؟

10:08 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    ستوري إمام لعبد الشافي
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وزيزو
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    إمام عاشور
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كتب - نهى خورشيد

غاب الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القيام بأي رد فعل بعد اعتزال محمود عبدالرازق "شيكابالا" كرة القدم بشكل نهائي، رغم أن الثلاثي تزامل في صفوف القلعة البيضاء لسنوات.

ورغم عدم توديعهما لـشيكا ، إلا أن الثنائي لم يتأخران عن توجه رسائل خاصة إلى محمد عبدالشافي الذي سبقه في الاعتزال بأيام.

وأثار صمتهما تجاه شيكابالاتساؤلات جماهير كرة القدم المصرية، خاصة وأنهما كانا يتمتعان بعلاقة قوية مع قائد الفارس الأبيض السابق.

وعن الخلاف بين شيكابالا وزيزو، قال الأول في تصريحات أمس خلال اعتزاله على الهواء مباشرة:"زعلت جدًا من زيزو وقراره إنه مشي وراح الأهلي، وأنا كنت حزين اني مش بتكلم معاه من زعلي لأني باحبه وهو عشرة عمر، كان نفسي وأنا باعتزل أسلمه الراية ولكن في الآخر هو اختار حياته وأتمنى له التوفيق".

أما بالنسبة لإمام عاشور، فكشف في تصريحات سابقة أن علاقته بشيكابالا منقطعة، بسبب إحدى مباريات القمة، التى جمعتهما بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

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هل تجاهل زيزو وإمام عاشور اعتزال شيكابالا؟ اعتزال شيكابالا أحمد سيد زيزو إمام عاشور
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