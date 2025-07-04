جمعهما الزمالك واختلفا لأجله.. حكاية شيكابالا ومنير بين الفن والكرة

كتبت-هند عواد:

"ده أنا يا حمام زيك نايح، والحزن ده له لون ورايح، سهم الهوى دايمًا صايب"... كان شيكابالا يدندن تلك الكلمات صباحًا، ويسدد "سهامه" في الملاعب مساءً.

ربطته أغاني محمد منير "الكينج"، ببلدته أسوان، فكان يُعبّر عن نفسه ونشأته بالاحتفال بعد تسجيل الأهداف، مقلدًا منير وكأنه يغنّي على أرض الملعب.

جمعت شيكابالا ومحمد منير علاقة قوية حتى أن الأخير وصفه ذات يوم بأنه "منير الكرة المصرية".

وبعد أكثر من 25 عامًا قضاها شيكابالا في الملاعب، ودّعه الكينج بكلمات مؤثرة، جاءت: "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعًا، نتذكّر شيكابالا صاحب التاريخ المُضيء والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني، كما أتذكر شيكا، وأعيننا تنظر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان، وقد أثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر وفي هذه اللحظات، كل الأمنيات بالمستقبل المشرق لأخي الصغير محمود عبد الرازق شيكابالا، ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وكغيره من أبناء أسوان، عشق شيكابالا صوت منير منذ الصغر، وبعدما أصبح لاعبًا معروفًا، التقى به، ليخبره منير – الذي كان يشجع الزمالك – بأنه "منير الكرة المصرية"، ومن حين لآخر، كان "الكينج" يتواصل معه ويدعمه.

عبّر شيكابالا عن حبه لابن أسوان، محمد منير، من خلال احتفالاته في الملاعب، إذ كان يُقلد منير وهو يغني عند تسجيل الأهداف بقميص الزمالك، وشعر الأباتشي بالألفة تجاه كل من يُحب الكينج؛ وعندما لاحظ زميله مؤمن زكريا يستمع إلى أغاني منير، أصبحا أصدقاء.

لكن هذه العلاقة لم تسلم من الخلاف ففي عام 2021، وبعد نهائي القرن، سُئل محمد منير عن كرة القدم وتشجيعه لنادي الزمالك، فأجاب: "كنت من مشجعي الزمالك، لكن الآن أحب لاعبي الأهلي. وكتبت تغريدة لدعمهم قبل مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، رغم أنني من محبّي النادي الألماني".

تصريح بدا بالنسبة لشيكابالا وكأنه "انتقال" فني مفاجئ من الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي، تأثر الأباتشي، خاصة أنه تألق على وقع أغاني منير. وعندما سُئل لاحقًا عن مطربه المفضل، تجاهل منير قائلًا: "عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي".

لكن الخلاف لم يدم طويلًا، وعاد منير وقال في تصريح تلفزيوني: "تصريحي عن الزمالك كان في لحظة غضب، أنا زملكاوي كما يعرف الجميع، وأيضًا أحب الأهلي. أنا أبدو شجاعًا ومتماسكًا، لكن وقت مباريات الزمالك تصيبني العصبية الشديدة".

اقرأ أيضًا:

"استحملوا بقى اللى هيحصل".. رئيس قناة الأهلى الأسبق يثير الجدل بعد فيديو مدرب الزمالك الجديد

"السهم يسقط العلم الأحمر".. كيف قدّم الزمالك مدربه يانيك فيريرا؟ (فيديو وصور)