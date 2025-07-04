كتب - نهى خورشيد

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عن سعادته بتولي قيادة الفارس الأبيض، موكداً على أن المفاوضات مع إدارة البيضاء تمت بسرعة وسلاسة.

وقال فيريرا في تصريحات خلال تقديمه للمركز الإعلامي: "الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين وسأبذل أقصى جهد لجعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".

وأكد المدرب البلجيكي على أهمية العمل الجماعي قائلاً:" أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعاً في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".

وأكمل: “لن آتي إلى هنا وأكذب وأقول معي ستفوزون، ما يمكنني قوله هو أننا سنعمل بجد وسنقاتل، وسنتقاسم نفس القيم التي يحملها الجمهور، وأعتقد أنه إذا فعلنا ذلك جميعًا، فإن الفوز سيكون نتيجة طبيعية لذلك".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك :"يمكنني أن أعدكم بشيء واحد، اللاعبون سيقاتلون بقوة من أجلكم من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا وعد أستطيع أن أقدمه لكم".