كتب - نهى خورشيد

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، بعد إعلان اعتزاله عن عمر يناهز الـ39 عامأ.

وكتب ميدو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي:"شيكابالا مش زي أى لاعب عادي، لأنه ببساطة كان إنسان قبل ما يكون لاعب كرة، ربنا أنعم عليه بالموهبة الفطرية، ومعاها قلب طيب زي معظم أهلنا في أسوان".

شيكابالا مش زي أي لاعب عادي، لأنه ببساطة كان إنسان قبل ما يكون لاعب كرة، ربنا أنعم عليه بالموهبة الفطرية، ومعاها قلب طيب زي معظم أهلنا في أسوان.

محمود عبد الرازق أعرفه كويس جدا، صاحب جدع وراجل من صغره، ولما اتزاملت معاه في الملعب كان قيمة فنية نادر أنك تقابلها في الملاعب المصرية،… — Mido (@midoahm) July 4, 2025

وأضاف:"‏محمود عبد الرازق أعرفه كويس جدا، صاحب جدع وراجل من صغره، ولما اتزاملت معاه في الملعب كان قيمة فنية نادر أنك تقابلها في الملاعب المصرية، ولما دربته سواء في الزمالك أو الإسماعيلي، كان لاعب فذ يقدر يقلب أي ماتش".

وواصل نجم الأبيض:"‏شيكابالا اتولد في مدرجات حلمي زامورا، واتولد وعاش جوة نادي الزمالك واختار أنه يكون أسطورة، على مدار ٣٠ سنة لعب كورة في قطاع الناشئين والفريق الأول، وكما طريقه لحد ما أصبح كابتن تاريخي لنادي الزمالك".

وتابع ميدو:"‏موهبة شيكابالا كانت تؤهله يلعب في أكبر أندية العالم، لكن حتى لما في بعض الأوقات الحظ مكنش بيقف معاه و الظروف تعانده، كان بيرجع لبيته الزمالك عشان يكمل معاه رحلته، ويفضل هو روح الزمالك".

وأكمل:"‏في أوقات كتير كان الفريق مش في أحسن حالاته بس شيكابالا شايل الزمالك على كتفه، وحتى لما جة لاعيبة كويسة في وقت تاني، كان شيكابالا موجود كابتن بروح ميت عقبة بيدلهم على طريق البطولات ومنصات التتويج".

وأتم حديثه قائلاً:"‏ودلوقتي بعد ما قرر يعلق حذاءه، ويحرمنا من متعة الفرجة على سحره في الملعب، مكانه الطبيعي الرجوع لمدرج التالتة يمين، ويكتب أسمه بحروف من نور وسط أساطير الزمالك الكبار، ‏رحلتك دلوقتي كادر مميز للزمالك والبداية بردوا من المدرج زي ما بدأت من ٣٠ سنة يا ساحر ⁧‫#شيكابالا اسطورة حقيقية‬⁩".