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"سيقف أمامه التاريخ والجميع يعلم قيمته".. شريف إكرامي يعلق على اعتزال شيكابالا

09:16 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    شيكابالا مع منتخب مصر (4)
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    شيكابالا مع منتخب مصر (2)
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    شيكابالا مع منتخب مصر (3)
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    شيكابالا مع محمد صلاح من منتخب مصر (1)
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    شيكابالا مع الزمالك (4)
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    شيكابالا وأبو تريكة
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    محمود شيكابالا
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    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    محمود شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي إن مشوار محمود عبدالرازق "شيكابالا" قد يكون انتهى ولكن بصمته ستعيش.

وغرد إكرامي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة:"شيكابالا الموهبة اللي صعب تتكرر كتير في الكورة واللي عاشها يعرف قيمتها كويس حتى لو كان الخصم.. واحد من اللاعيبه اللي التاريخ هيقف عندها مش هيعدّي عليها".

وأتم حارس بيراميدز تدوينته بقوله:"أيوه المشوار انتهى بس الأثر مش هينتهي و البصمة هتعيش.. هتفضل أسطورة محفورة في قلوب كل الزملكاوية.. ربنا يكرمك في أي خطوة تختارها ويكتبلك التوفيق في طريقك الجديد".

وكان شيكابالا، قد أعلن مساء يوم أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد تتويجه بلقب كأس مصر مع الزمالك.

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شيكابالا الزمالك اعتزال شيكابالا شريف إكرامي
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