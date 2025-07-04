كتب - نهى خورشيد

أثار محمد العدل رئيس قناة الأهلى الأسبق، الجدل بعد نشر حسابات الزمالك فيديو تقديم المدير الفني البلجيكي الجديد يانيك فيريرا،



وظهر فيريرا خلال الفيديو التاريخي المصمم له، فارسًا يحمل القوس ويطلق سهمه ليُسقط علم أحمر اللون على الأرض.



وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مع انه تقليد لتقديم بن رمضان، تقديمة يانيك فيريرا وإسقاط أعلام حمراء".



وأضاف:"ولا صوتنا ولا طالبنا بحذف، بس استحملوا بقى مادام بقيتوا بتعرفوا تعملوا تقديمات فيها أعلام حمرا تسقط على الارض".









