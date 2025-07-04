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الظهور الأول الرسمي لجون إدوارد مع الزمالك (صورة)

08:22 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 6 صورة
    المدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 6 صورة
    المدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد ويانيك فيريرا
  • عرض 6 صورة
    المدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا
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شهد إعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريقهم الأول لكرة القدم، يانيك فيريرا، الظهور الأول كذلك للمدير الرياضي جون إدوارد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في شهر يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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ولم يظهر جون إدوارد في أي مناسبة أو تصريح مع الزمالك قبل ظهوره بجانب المدرب البلجيكي صاحب الـ 44 عاماً في إحدى الصور التي نشرتها الحسابات الرسمية لناديه في وقت سابق من اليوم الجمعة.

يذكر أن نادي الزمالك قد أكد أن مجلس إدارته منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.


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