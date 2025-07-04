كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن القيمة المالية التي وضعها مسؤولو نادي نانت الفرنسي للسماح للمحترف المصري بصفوفهم مصطفى محمد بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار موقع فوت سور 7 الفرنسي، عبر تقرير له مساء أمس الخميس، إن مصطفى محمد لم يعد لاعبًا مُفضلاً لنادي نانت ـ بحسب وصفه ـ، منوهًا إلى أن اللاعب قد يغادر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع الفرنسي ذاته أن مسؤولو نادي نانت قد حددوا مبلغ 10 ملايين يورو لأي نادِ يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجري مسؤولو نادي إسطنبول باشاك شهير التركي خلال الفترة الحالية مفاوضات مع نادي نانت لضم اللاعب.

وسبق وارتدى نجم النادي الأهلي حاليًا محمود حسن "تريزيجيه" قميص نادي باشاك شهير خلال موسم 2021/22 على سبيل الإعارة من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك مصطفى محمد صاحب الـ27 عامًا بقميص نانت خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1310 دقيقة لعب.

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