كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف جوناثان إيدرستروم مدير فريق سيريوس السويدي، موقف ناديه مما يتردد عن احتمالية رحيل لاعبهم السابق وسام أبو علي عن الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وردّ مدير فريق سيريوس السويدي، في تصريحات أوردها موقع fotbollskanalen المحلي، اليوم الجمعة عما إذ كان يتواجد في عقدهم مع الأهلي نسبة من إعادة البيع بقوله:"بما أن الاتفاقية سرية، فلا يمكنني للأسف الخوض في أي تفاصيل.. ولكن نعم لقد ضمنّا العديد من المزايا المحتملة لنادي سيريوس لكرة القدم إذا قدم وسام أداءً جيدًا".

وأتم مسؤول النادي السويدي تصريحاته بقوله:"لذا فنحن في وضع جيد بناءً على الوضع الذي وصفته".

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي قد كشف في وقت سابق من اليوم عن تلقيهم أول عرض رسمي بخصوص شراء النجم الفلسطيني بصفوف فريقهم الأول لكرة القدم وسام أبو علي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكان الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي صاحب الـ 26 عاماً خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس.

وشارك وسام بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف.

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