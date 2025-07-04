القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن تلقيهم أول عرض رسمي بخصوص شراء النجم الفلسطيني بصفوف فريقهم الأول لكرة القدم وسام أبو علي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن هناك عرض من نادِ قطري قد وصل للنادي الأهلي لشراء وسام أبو علي بمقابل 6 مليون دولار وقد يصل إلى 7 ملايين خلال التفاوض بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا بشكل رسمي تمسكه باستمرار المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي حينها إلى أن رئيس مجلس إدارته بجانب المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي قد عقدوا اجتماعاً وقرروا عدم التفريط في اللاعب وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده بالمرحلة المقبلة.

النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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