كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الزمالك اليوم الجمعة الستار عن المدير الفني الجديد لفريقه الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا عبر نقطع فيديو نشرته حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر فيريرا فارسًا يحمل القوس ويطلق السهم ـ رمز القلعة البيضاء ـ ليُسقط علم أحمر اللون أرضًا.

ووجه المدرب صاحب الـ44 عاماً رسالة باللغة العربية جاءت:"إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق من اليوم عبر بيان رسمي أن التعاقد مع المدرب البلجيكي سيكون لمدة موسم.

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