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"السهم يسقط العلم الأحمر".. كيف قدّم الزمالك مدربه يانيك فيريرا؟ (فيديو وصور)

07:00 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الزمالك اليوم الجمعة الستار عن المدير الفني الجديد لفريقه الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا عبر نقطع فيديو نشرته حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر فيريرا فارسًا يحمل القوس ويطلق السهم ـ رمز القلعة البيضاء ـ ليُسقط علم أحمر اللون أرضًا.

ووجه المدرب صاحب الـ44 عاماً رسالة باللغة العربية جاءت:"إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق من اليوم عبر بيان رسمي أن التعاقد مع المدرب البلجيكي سيكون لمدة موسم.

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يانيك فيريرا مدرب الزمالك الزمالك فيديو تقديم مدرب الزمالك مدرب الزمالك يانيك فيريرا
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