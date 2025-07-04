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رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع فيريرا (فيديو)

06:09 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    فيديو تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع البلجيكي يانِك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2024/25.

ونشرت حسابات نادي الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقطع فيديو تقديمي للمدرب مُذيلة إياه بتعليق:"الملك يانِك فيريرا هنا.. إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قد وقع على العقود مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

وأوضح البيان ذاته أن التعاقد مع البلجيكي يانِك فيريرا بعد مفاضلة بين عدد المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق وبالتنسيق بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة.

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