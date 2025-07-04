أعلن النادي المصري البورسعيدي تجديد التعاقد مع المحترف الجزائري بصفوفه عبد الرحيم دغموم.

ونشرت حسابات المصري اليوم الجمعة مقطع فيديو للاعب يعلن من خلال تجديد التعاقد بطريقة مبتكرة.

دغموم خلال مقطع الفيديو وصل إلى أحد الفنادق الفاخرة ليتم الترحيب به ويصعد للغرفة الخاصة به ثم تصله رسالة من شخص كُتب عليها:"مستينك كمان ساعة ورانا شغل كتير" ليرد اللاعب الجزائري "أنا جاهز".

ودخل بعد ذلك دغموم غرفة بها خزنة ليكتب الرقم السري الخاص بها وهو تاريخ تأسيس النادي المصري ليجد القميص الخاص به بداخلها.

وقال صاحب الـ 26 عاماً:"أنا مش بس مصراوي أنا بورسعيدي أنا مكمل مع النسور".

وكان المصري قد تعاقد مع اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

وشارك اللاعب بقميص المصري البورسعيدي خلال الموسم الماضي بـ 30 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 8.

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