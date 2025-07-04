الزمالك يمهد للإعلان عن مدربه الجديد

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تمهيدا للإعلان عن مدربه الجديد.

وتضمن مقطع الفيديو وجود جرس كبير يدق تمهيدا لحدث أكبر، من داخل قلعة عملاقة.

وقال مصدر في الزمالك لمصراوي، إن مقطع الفيديو يخص مدرب الجديد، الذي سيتم إعلان التعاقد معه خلال دقائق.

وتعاقد الزمالك مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأيمن الرمادي.