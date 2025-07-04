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الزمالك يمهد للإعلان عن مدربه الجديد

04:51 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (5)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (3)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (4)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (3)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
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نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تمهيدا للإعلان عن مدربه الجديد.

وتضمن مقطع الفيديو وجود جرس كبير يدق تمهيدا لحدث أكبر، من داخل قلعة عملاقة.

وقال مصدر في الزمالك لمصراوي، إن مقطع الفيديو يخص مدرب الجديد، الذي سيتم إعلان التعاقد معه خلال دقائق.

وتعاقد الزمالك مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأيمن الرمادي.

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يانيك فيريرا مدرب الزمالك الزمالك
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