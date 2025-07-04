كان سيوقع للأهلي.. صديق شيكابالا يروي لمصراوي كيف تغير مصيره في أسبوع

كتبت-هند عواد:

اعتزل محمد عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، وسط حالة من الحزن الشديد بين جماهير القلعة البيضاء. وقد كاد مصير "الأباتشي" أن يتغير قبل 22 عامًا.

كان شيكابالا لاعبًا في إحدى مدارس كرة القدم بالقاهرة، وكان يحصل على يوم راحة أسبوعي يغادر فيه المدرسة، لكنه لم يكن يتمكن من السفر إلى أسوان والعودة في اليوم نفسه، فكان يقيم عند أصدقائه خلال هذا اليوم.

وفي أحد الأيام، اصطحبه محمود رمضان، لاعب الأهلي السابق، إلى منزله في شبرا الخيمة للمبيت، وفي اليوم التالي، ذهب معه إلى فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

وقال محمود رمضان في تصريحات لـ"مصراوي": "شيكابالا بات عندي يومًا، وفي اليوم التالي أخذته معي إلى النادي الأهلي بمدينة نصر. هناك سأله الكابتن بدر رجب: (معاك لبس؟)، فأجابه شيكابالا: (لا)، فطلب منه المدرب إحضار ملابس رياضية للمشاركة في اختبارات الأهلي".

وأضاف: "كان من المقرّر أن يذهب شيكابالا معي إلى الأهلي في الإجازة الثانية، لكنه في الأسبوع التالي ذهب مع صديقنا أحمد إلى منزله، واصطحبه معه إلى تدريب الزمالك، وهناك، في اليوم نفسه، وقّع على العقود".

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