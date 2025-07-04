اقترب من 500 مباراة.. ماذا قدم شيكابالا خلال 22 عاما؟

كتبت-هند عواد:

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 25 عاما داخل القلعة البيضاء.

في عام 2003، خاض شيكابالا أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك، ضد غزل المحلة بدور الـ16 من كأس مصر، عندما اعتمد عليه كابرال مدرب الفريق آنذاك، لغياب اللاعبين الدوليين.

ومنذ تلك المباراة، خاض شيكابالا 396 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 70 هدفا وصنع 89 آخرين، وحقق 14 بطولة رسمية، منها الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

الأندية التي لعب لها شيكابالا

في 2005 رحل شيكابالا عن الزمالك في رحلة احتراف لم تكتمل، بالانتقال إلى باوك اليوناني، لكنه عندما عاد في إجازة عام 2006، واجه مشكلة في العودة مرة أخرى، ليعود إلى الزمالك.

واستمر شيكابالا مع الزمالك حتى أغسطس 2012، عندما انتقل إلى الوصل الإماراتي لمدة موسم، وبعد عامين انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يستمر طويل وعاد مرة أخرى إلى الزمالك.

استمر شيكابالا مع الزمالك حتى 2017، قبل الانتقال إلى الرائد السعودي لمدة موسم وبعدها خاض تجربة احتراف قصيرة في أبولون اليوناني، وعاد إلى القلعة البيضاء مجددا في 2019 وحتى أمس 3 يوليو 2025، عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.

وفي المجمل، لعب شيكابالا 486 مباراة مع مختلف الأندية، وسجل خلالها 91 هدفا وصنع 110 آخرين.

شيكابالا ضد الأهلي

خاض محمود شيكابالا 30 مباراة ضد الأهلي، فاز في 4 مواجهات وخسر 18 لقاء وتعادل في 4 مواجهات، وسجل 4 أهداف في شباك الغريم التقليدي.

كان أول هدفه سجله شيكابالا في شباك الأهلي، في نهائي كأس مصر 2006-2007، وانتهت المباراة بخسارة الزمالك بركلات الترجيح 4-3.

والهدف الثاني في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، عندما خسر الزمالك اللقاء 2-1، وجاء الهدف الثالث في الدوري المصري 2020-2021 وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك 2-1، والهدف الرابع في الدوري المصري 2021-22، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

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