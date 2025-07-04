بعد اعتزال شيكابالا.. ترتيب شارة قيادة فريق الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

قرر محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 39 عاما.

ومن المقرر أن يتسلم عمر جابر شارة القيادة خلفا لشيكابالا، ويأتي محمود حمدي الونش كقائد ثاني، وأحمد فتوح في المركز الثالث.

وبدأ عمر جابر مسيرته الكروية مع ناشئي نادي الزمالك، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2010/2011.

ومن جانبه، انضم الونش للزمالك في موسم 2016/17 قادما من طلائع الجيش، تزامنا مع تصعيد أحمد فتوح للفريق الأول.

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