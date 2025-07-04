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"مراتي هتولد في أمريكا".. أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك

12:33 م الجمعة 04 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، تفاصيل حواره مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، بعد أزمته الشهيرة واستخراجه تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل يوم من مباراة الأبيض في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لم تكن هناك صراحة منذ البداية، زيزو لم يقل من الأول إنه وقع لأي ناد وسألعب "بقلبي وروحي" وأختم بشكل أفضل، الموضوع كان أسهل مما حدث".

وأضاف: "عندما تحدثت مع زيزو في المران بعد أزمة السفارة، قلت له لماذا اليوم بالتحديد، هل ترى أن هذا التوقيت المناسب؟ قال لي إنه "خد الفيزا عشان مراتي هتولد في أمريكا"، أخبرته أنه لم يراعي جماهير الزمالك والنادي والمباراة المهمة".

واختتم أيمن: "قال لي إنه لم يوقع للأهلي، فقلت له لو تدخلت وكتبنا بيان اعتذار لوالدك تجدد، قال لي لا لأنني لا أريد أن أعطيك وعدا وأتراجع فيه "لازم أقول لبابا الأول"، علمت أنه زيزو خارج النادي".

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