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لاعب منتخب مصر السابق: شغال في قهوة باخد 150 جنيه.. ونفسي صلاح يكلمني

11:17 ص الجمعة 04 يوليو 2025
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    محمد صبحي مع كهربا
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    محمد صبحي وأبو تريكة
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    صبحي مع منتخب مصر للشباب
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    محمد صبحي في مباراة إنبي والزمالك
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    محمد صبحي مع أبو تريكة وصالح جمعة
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    محمد صبحي مع منتخب مصر للشباب
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    محمد صبحي مع كهربا (2)
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كتب - محمد القرش:

روى محمد صبحي اللاعب السابق لمنتخب مصر الأولمبي أزمته الطاحنة التي يمر بها خلال الوقت الحالي.

وقال صبحي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أنا حاليا شغال في قهوة وبقبض 120 وساعات بوصل لـ 150 جنيه في اليوم".

وأضاف: "أنا اللي بصرف على أخواتي البنات من بعد وفاة والدي ووالدتي".

وواصل: "كلمت نجم حالي في نادي بيراميدز وكان بيلعب معايا في فريق بلقاس بس مردش عليا، ونفس الكلام حصل مع حارس بيلعب في الزمالك".

وواصل: "نفسي أوصل لمحمد صلاح، أنا مش عايز غير مكان ادرب فيه واعمل الحاجة اللي اتعلمتها طول حياتي".

واختتم لاعب إنبي السابق: "صلاح جدع، وكان بيقعد معايا دايما في الغرفة بمعسكر المنتخب الأولمبي".

وسبق أن روى صبحي كواليس أزمته مع إنبي واعتزال كرة القدم خلال تصريحات خاصة "لمصراوي".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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