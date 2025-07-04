"ذاكرة أجيال".. رسالة مؤثرة من عضو الزمالك إلى شيكابالا

كتبت-هند عواد:

ودع حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود شيكابالا قائد الفريق، عقب إعلانه اعتزاله كرة القدم.

وكتب المندوه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمود عبد الرازق "شيكابالا" الساحر، عزيزي "شيكابالا"، أسطورة نادي الزمالك وقائده التاريخي، صاحب المسيرة الحافلة بالعطاء، والإبداع، والولاء. كنت دائمًا رمزًا للانتماء والإخلاص، ومدرسة في المهارة والموهبة داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "حفرت اسمك بحروف من ذهب في قلوب محبي كرة القدم، وخصوصًا عشاق نادي الزمالك، الذين رأوا فيك مثالًا حيًا للصبر، والوفاء، والتحدي، مهما اشتدت الصعوبات، لم تكن مجرد لاعب، بل كنت روح الفريق، وقائده الملهم، وسفير الزمالك في كل الملاعب داخل مصر وخارجها. ومهما طال الزمان، سيبقى "شيكابالا" هو الفهد الأسمر، هو الساحر، هو الموهوب".

وشدد: "أشكرك على كل لحظة فرح منحتنا إياها، وعلى كل هدفٍ رسم البسمة على وجوه الملايين. أشكرك على كل كلمة تحفيز قلتها لزملائك في أشد اللحظات، وأصعب الظروف، لتزرع فيهم روحًا واحدة، وصوتًا واحدًا… صوت النصر. أشكرك على كل مرة قلت لي: "هنكسب الماتش"، وبالفعل كنا نكسب، أشكرك على كل مرة أشعلت فيها المدرجات، ومعها قلوبنا التي دخلتها دون استئذان".

واختتم المندوه: "أنت لم تكن فقط صانع أهداف، بل كنت صانع فرح. لم تكن مجرد لاعب، بل كنت ذاكرة أجيال كاملة من عشاق الزمالك. من قلبي أتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطوتك القادمة، وننتظر منك أن تصنع أسطورة جديدة خارج الملاعب… كما اعتدنا منك دائمًا. محبك حسام المندوه، مشجع زملكاوي".