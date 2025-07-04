كتب - محمد القرش:

عُرف محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا" أسطورة نادي الزمالك، بمواقفه الإنسانية طوال تاريخه داخل أو خارج الملعب.

وروى محمود حسن الحلواني لاعب الزمالك السابق والسكة الحديد الحالي عدد من المواقف الإنسانية التي جمعته بشيكابالا أثناء فترته داخل القلعة البيضاء.

وقال الحلواني في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه سبق وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي مع الزمالك قبل أن يسافر إلى ألمانيا للعلاج، وتوفيت والدته خلال هذا التوقيت، وطلب أهله من إدارة النادي عدم إخباره بالوفاة.

وأضاف أن شيكابالا كان يتواصل بشكل دائم مع المترجم الخاص به في ألمانيا من أجل معرفة آخر أخبار علاجه وينوّه عليه عدم إخباره بوفاة والدته، وعندما علم بالخبر قال له المترجم إن محمود عبد الرازق كان دائما يتواصل معه من أجل معرفة حالته.

وأردف محمود حسن روايته لمواقف الأباتشي الإنسانية، أنه عندما عاد من ألمانيا بعد رحلة علاجه من الرباط الصليبي استغنى الزمالك عن خدماته ورفضوا دفع له مبلغ العلاج.

واختتم المدافع أن شيكابالا أرسل له مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف جنيه مصري لتأهيله بعد جراحة الرباط الصليبي، حيث طلب منه أن يخبره حال احتاج أي مساعدة.

يُذكر أن شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم أمس الخميس، عن عمر يناهز 39 عاما.