كتب - يوسف محمد:

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، أنه ليس له علاقة برحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس عن القيادة الفنية للفريق، في الموسم المنقضي.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الحاجة الوحيدة اللي لازم أتكلم فيها، هى النقطة المتعلقة بما يثار بأنني كنت السبب في رحيل كريستيان جروس عن الفريق".

وأضاف: "خلال تولي بيسيرو تدريب الفريق، عبدالواحد السيد تحدث معي وقال لي إحنا لازم نقعد مع رئيس النادي، لإن الراجل ده لازم يمشي، كان ردي عليه آنذاك مع احترامي يا كابتن أنا القعدة مش هقعد القعدة دي".

وتابع: "مينفعش ابقى كابتن الفريق، أرتدي الشارة، بتمرن معاه كل يوم وأروح أقعد مع رئيس النادي على شان نمشي المدرب، وأخبرته أنني لن أحضر هذه الجلسة، وقلت له لو انتوا في حاجة كلموا الكابتن حسين لبيب ونقعد كأعضاء فريق بشكل كامل ولكني لن أجلس بمفردي".

وأكمل: "إذا جلست في هذه الجلسة، كان سيقال بأنني خائن وبضرب المدرب في غيابه، لكنني عند الذهاب إلى المنزل تفاجأت بأن الناس تتحدث بأنني قمت بهذا الأمر".

ويذكر أن محمود عبدالرازق شيكابالا أعلن أمس الخميس، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد تحقيق تاريخ كبير رفقة نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس، كان قد تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى فبراير من عام 2025.

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