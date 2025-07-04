ماذا قال نجوم الكرة بعد اعلان اعتزال شيكابالا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وجاء هذا القرار بمثابة نبأ حزين لجمهور الكرة المصرية واللاعبين، الذين انهالوا عليه برسائل الوداع الحزينة، والتي نبرزها في السطور التالية:

ماذا كتب نجوم الكرة بعد اعتزال شيكابالا؟

الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي السابق: " شكرا علي دروسك في كرة القدم".

التونسي سيف الدين الجزيري: "اليوم تنتهي رحلتك الكروية معنا، لكنها ستبقي محفورة في قلوبنا".

باسم مرسي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": لعبي معاك كان شرف، هتفضل طول عمرك أسطورة نادي الزمالك".

هيثم فاروق جعفر: "هناك أشخاص محفورون في الذاكرة، وآخرون لا تنساهم العيون، هذا هو حال جماهير نادي الزمالك مع الأيقونة شيكابالا".

محمود عواد حارس الزمالك كتب: "هتفضل دايمًا في قلوبنا شكرا يا أسطورة".

حمزة المثلوثي :"لقد كان شرفًا.. الأسطورة".

الحارس محمد صبحي: "شيكا شكراً من القلب، كنت المتعة الحقيقية في الملعب، هتوحشني يا شيكا".

الفلسطيني عمر فرج: "شكرا لك علي لك شيئ، وأتمنى لك التوفيق".