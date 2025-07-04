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أول تعليق من أحمد شوبير على اعتزال شيكابالا

01:13 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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    محمود شيكابلا
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    صور ترصد غضب شيكابلا عقب تبديله أمام الإسماعيلي (5)
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    شيكابالا
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    حلقة اعتزال شيكابالا 5_Easy-Resize.com
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    شيكابالا
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    حلقة اعتزال شيكابالا 1
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    شيكابالا
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "كل التمنيات بالتوفيق لشيكابالا في مسيرته القادمة".

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.

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أحمد شوبير محمود شيكابالا اعتزال شيكابالا تعليق شوبير على اعتزال شيكابالا نادي الزمالك
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