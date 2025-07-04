كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"مقابل 7 مليون دولار".. عرض رسمي لنجم النادي الأهلي من الدوري الإماراتي

01:09 ص الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلى
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبورتو
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (17)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -مراسل مصراوي:

أرسل فريق الوصل الإماراتي عرضا رسميا إلى النادي الأهلي، للتعاقد مهاجم الفريق وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الوصل الإماراتي قدم عرضا رسميا أمس الخميس للنادي الأهلي، للتعاقد مع وسام أبو علي بقيمة وصلت إلى 7 مليون دولار".

وأضاف: "عرض الوصل لضم وسام وصل إلى 7 مليون دولار، فيما يرغب الأهلي في الحصول على 10 مليون دولار، مقابل الاستغناء عن اللاعب".

ويقدم وسام أبو علي أداء مميز رفقة النادي الأهلي، حيث تمكن من المشاركة في 60 مباراة رفقة المارد الأحمر منذ الانضمام إلى الفريق في 2023، ساهم خلالهم في 38 هدفا بواقع تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن أبو علي لفت إليه الأنظار بشدة خلال مشاركة المارد الأحمر بمونديال الأندية، خاصة في مباراة بورتو الأخيرة والتي سجل خلالها ثلاثة أهداف "هاتريك".

أقرأ أيضًا:
"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

"تتعلق بمباريات المونديال".. أول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد وفاة جوتا وشقيقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسام أبو علي كأس العالم للأندية عرض لوسام أبو علي الوصل الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء