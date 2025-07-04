كتب -مراسل مصراوي:

أرسل فريق الوصل الإماراتي عرضا رسميا إلى النادي الأهلي، للتعاقد مهاجم الفريق وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الوصل الإماراتي قدم عرضا رسميا أمس الخميس للنادي الأهلي، للتعاقد مع وسام أبو علي بقيمة وصلت إلى 7 مليون دولار".

وأضاف: "عرض الوصل لضم وسام وصل إلى 7 مليون دولار، فيما يرغب الأهلي في الحصول على 10 مليون دولار، مقابل الاستغناء عن اللاعب".

ويقدم وسام أبو علي أداء مميز رفقة النادي الأهلي، حيث تمكن من المشاركة في 60 مباراة رفقة المارد الأحمر منذ الانضمام إلى الفريق في 2023، ساهم خلالهم في 38 هدفا بواقع تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن أبو علي لفت إليه الأنظار بشدة خلال مشاركة المارد الأحمر بمونديال الأندية، خاصة في مباراة بورتو الأخيرة والتي سجل خلالها ثلاثة أهداف "هاتريك".

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