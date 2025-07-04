أول خطوة بعد الاعتزال.. شيكابالا ينضم إلى برنامج رياضي

كتب- محمد عبدالهادي:

في أولى خطواته بعد إعلان اعتزال كرة القدم، وقّع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، عقود انضمامه رسميًا إلى برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2، وذلك تحت رعاية موسم الرياض.

ويمثل هذا التوقيع بداية جديدة لأسطورة الزمالك في عالم الإعلام الرياضي، بعد أكثر من 20 عامًا من التألق داخل المستطيل الأخضر.

وخلال مراسم توقيع العقود على الهواء، قال شيكابالا معبّرًا عن حماسه:"أنت من أول ما قلتلي، قلتلك أنا معاك ومفكرتش أبدًا، ومبسوط وليّا الشرف اني اكون معاكم".

من جانبه، رد الإعلامي إبراهيم فايق قائلاً: "الشرف الكبير لينا إحنا يا شيكابالا".