كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

أول خطوة بعد الاعتزال.. شيكابالا ينضم إلى برنامج رياضي

12:34 ص الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حلقة اعتزال شيكابالا 1
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    حلقة اعتزال شيكابالا 5_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    محمود عبد الرازق شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا 1
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

في أولى خطواته بعد إعلان اعتزال كرة القدم، وقّع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، عقود انضمامه رسميًا إلى برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2، وذلك تحت رعاية موسم الرياض.

ويمثل هذا التوقيع بداية جديدة لأسطورة الزمالك في عالم الإعلام الرياضي، بعد أكثر من 20 عامًا من التألق داخل المستطيل الأخضر.

وخلال مراسم توقيع العقود على الهواء، قال شيكابالا معبّرًا عن حماسه:"أنت من أول ما قلتلي، قلتلك أنا معاك ومفكرتش أبدًا، ومبسوط وليّا الشرف اني اكون معاكم".

من جانبه، رد الإعلامي إبراهيم فايق قائلاً: "الشرف الكبير لينا إحنا يا شيكابالا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك اعتزال شيكابالا ابراهيم فايق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء