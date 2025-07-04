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"سنة الحياة".. رسالة خالد الغندور لشيكابالا عقب اعتزاله

12:13 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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    محمود شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا
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    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    حلقة اعتزال شيكابالا 1
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    شيكابالا
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    شيكابالا
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، رسالة مؤثرة لـ محمود عبدالرازق شيكابالا، عقب قرار اعتزاله اليوم الخميس، وذلك بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل الملاعب.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبيبي يا نجم الكورة بتعيط عليك دلوقتي".

وواصل: " للأسف هذه هي سنة الحياة شيكابالا الموهبة التي لن تتكرر مرة اخرى يعتزل كرة القدم".

وقرر شيكابالا اعتزال كرة القدم مساء الخميس، خلال ظهوره على قناة إم بي سي مصر، رفقة الإعلامي إبراهيم فايق.في سياق متصل أعلن نادي الزمالك حجب القميص رقم "10" في الموسم المقبل، وذلك تكريمًا للاعب الفريق المعتزل محمود عبدالرازق شيكابالا.

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