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"بعد اعتزاله".. أول قرار من نادي الزمالك بخصوص محمود شيكابالا

12:07 ص الجمعة 04 يوليو 2025
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    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    حلقة اعتزال شيكابالا 5_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، بعد إعلان قائد الفريق والذي كان يرتدي الرقم محمود شيكابالا اعتزاله كرة القدم.

وجاء هذا القرار من قبل مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، ذلك تقديراً لمسيرة اللاعب مع الفارس الأبيض طوال السنوات الماضي، مما جعله أحد أساطير النادي عبر التاريخ.

وكان "شيكابالا" قائد الزمالك، أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائداً للفريق.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

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