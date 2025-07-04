"محدش جابلي حقي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، رسالة لجماهير النادي الأهلي عقب قرار اعتزاله اليوم الخميس، وذلك بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل الملاعب.

وكثيرا ما كانت العلاقة بين شيكابالا وجماهير الأهلي تتسم بالتوتر والشد والجذب، نظرًا للتنافسية الكبيرة بين القطبين.

وبعد قرار اعتزال تحدث شيكابالا عن علاقته مع جماهير الأهلي قائلًا: انا خلاص اعتزلت ومش عايز لما أخرج أبقى سايب لسه مشاكل مع حد، وبعدين الواحد خلاص كبر ودماغه اتغيرت".

وتابع شيكابالا: "اللي حصل من جمهور الأهلي معايا كان بيزعلني ومكانش في حد بيجيب حقي وأنا من النهاردة اعتزلت ومش عاوز حد يبقى زعلان مني لأن الرحلة انتهت".