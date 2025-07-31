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ظهور أحمد فتوح في عقد قران حسام عبدالمجيد (صورة)

11:19 م الخميس 31 يوليو 2025
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  • عرض 2 صورة
    أحمد فتوح
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كتب- محمد عبدالهادي:

تواجد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في عقد قران زميله بالفريق حسام عبدالمجيد، والذي احتفل به اليوم الخميس.

وهنأ أحمد فتوح زميله حسام عبدالمجيد، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة لهما في عقد القران وكتب: "أخويا وحبيبي ألف مبروك".

وغاب الثنائي أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد عن معسكر الفريق اليوم الخميس، في مباراة غزل المحلة الودية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

ويخضع فتوح في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي خاص، وذلك بعد استبعاده من المعسكر على خلفية أزمته الأخيرة لحين خضوعه للتحقيق وإعلان النتيجة.

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أحمد فتوح حسام عبدالمجيد الزمالك أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد
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