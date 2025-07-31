بعد الحكم بالحبس.. القصة الكاملة لأزمة مشجع نادي مالية كفر الزيات

كتب - يوسف محمد:

أصدرت محكمة جنح طنطا الاقتصادية بالغربية اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، حكم ضد مشجع فريق مالية كفر الزيات بالحبس لمدة ستة أشهر، كفالة قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب خلع ملابسه في إحدى مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض في مايو الماضي على مشجع ويدعى "حمادة عزو" خلع ملابسه في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية المصري، خلال الموسم الماضي وهو ما اعتبر فعل فاضح.

وتعود الواقعة الخاصة بالمشجع إلى مايو الماضي، حينما كان يحتفل مع جماهير فريق مالية كفر الزيات داخل المدرجات، بالفوز على فريق تلا بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

ومع تزايد حماس الجماهير، بدأ عزو في الرقص داخل المدرجات احتفالا بهذه النتيجة الكبيرة، ثم خلع ملابسه بشكل اعتبر تصرف غير لائق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، فيديو الواقعة ولقطة خلع عزو ملابسه بشكل كبير، وسط انتقادات كبيرة من قبل الكثير من المتابعين.

ويذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد أعطى توجيهاته بضرورة التحقيق في واقعة احتفال المشجع بشكل غير لائق، خلال مباراة فريقه أمام تلا في نسخة العام الماضي من دوري الدرجة الثانية المصري موسم 2024-2025.

والجدير بالذكر أن المشجع كان قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن حماسه واحتفاله الجنوني في المباراة، يعود لكونه أحد أقدم مشجعي فريق مالية كفر الزيات، بالإضافة إلى أن النادي ساعده من قبل خلال إجرائه عملية جراحية وأن رقصه كان بغرض الاحتفال.

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