محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي سر لجوئه للنائب العام

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، عن آخر تحركاته القانونية تجاه الحملة التي تواجهها موكلته.

وقال جلال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن موكلته هبه التركي واجهت حملة اساءة وتشهير في الفترة الأخيرة من بعض الشخصيات، وتم تقديم بلاغات ضدهم لدى النائب العام.

وعن سر تحركه للنائب العام مباشرة وعدم سلك الطرق القانونية تصاعديًا قال عبر مصراوي: " كإجراءات قانونية هي نتيجة واحدة إحنا بنروح للنائب العام مباشرة لإثبات شيء مهم بالنسبة لي أنا والنيابة".

وتابع: " جرائم تقنية المعلومات والمباحث بتاخد وقت شوية لحد ما تعمل الفحص حتى تتمكن من الوصول لمستخدم الحسابات التي تتهم موكلتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأَضاف: " قد يصل الأمر أحيانًا من أسبوعين لشهر والوضع اللي إحنا فيه ما يستحملش إن إحنا ننتظر، فكان لازم يبقى في تدخل من النائب العام ولما بنقدم ده تحديدًا للنيابة العامة المتمثلة في النائب العام ده كنوع من أنواع إثبات إنه كل ما قيل هو هو عكس الحقيقة".