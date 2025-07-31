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شيكابالا يرحب بصفقة الزمالك الجديدة بهذه الطريقة

08:56 م الخميس 31 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

رحب محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الزمالك السابق، بصفقة الزمالك الجديدة محمد عدلان، لاعب كرة اليد والمنضم لصفوف القلعة البيضاء اليوم الخميس.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ ساعات تعاقده رسميًا مع الشقيقين عمر ومحمد عدلان في إطار خطة المجلس لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالنادي بالعناصر المميزة، استعدادًا لكافة المنافسات المقبلة.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو قديم للاعب محمد عدلان وهو يبدي رغبته في الانتقال للزمالك: وكتب شيكابالا تعليقًا "اهلا بيك في بيتك".

ويعد محمد عدلان من مواليد 2006، بينما شقيقه عمر عدلان من مواليد 2004، وينتظر أن يكون لهما دورا بارزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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