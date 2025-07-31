محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثته

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، والذي توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان المستقيم، رفضه للمطالبات الأخيرة حول تشريح جثة الراحل بعد اتهامات تجارة الأعضاء.

وقال جلال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك حملة موجهة ضد موكلتي بالتجارة في الأعضاء وأن ابراهيم لم يتوفى بسبب مرض السرطان، وإنما توفي بسبب تبرعه لكليته أو بأجهزة عضوية من جسده وهذا غير صحيح بالمرة وتوجهنا ببلاغات للنائب العام ضد هذه الادعاءات".

وواصل: " هناك أفراد يناشدون هبة التركي بالمطالبة باستخراج جثة المرحوم ابراهيم شيكا لتشريحها، فأحب أن أوضح أن هذا لن يحدث".

وأضاف المستشار جلال صوابي: "أنا لن أقوم بالمطالبة بتشريح جثة ابراهيم شيكا لإن هؤلاء الأفراد ادعوا بأشياء غير حقيقية، وعليهم اثبات دعواهم أمام جهات التحقيق وحينها سيكون هذا القرار خاص بالنيابة العامة".

وأختتم: " تلقينا ردًا من نيابة عين شمس أنها بدأت التحقيقات في البلاغات المقدمة، وسيتم التقدم بأي بلاغات جديدة تجاه أي إساءات أخري ضد موكلتي في الفترة القادمة".