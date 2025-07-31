أول تعليق من محمد عدلان بعد انضمامه إلى نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد عدلان الوافد الجديد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة عقب الانضمام إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عدلان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الانضمام إلى نادي الزمالك، كان بمثابة حلم بالنسبة لي، سعيد للغاية من تحقيق هذا الحلم الكبير وهو ارتداء القميص الأبيض".

وأضاف : "سعيد بالتواجد في نادي الزمالك واللعب بجوار عدد كبير من نجوم النادي التاريخيين في كرة اليد، أمثال أحمد الأحمر وهنداوي".

وتابع: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تمسكهم القوي بانضمامي إلى الفريق، ومساعدتهم لي لتحقيق حلمي بارتداء قميص الفارس الأبيض، أتمنى تحقيق الكثير من الألقاب مع الفريق في الفترة المقبلة".

واختتم عدلان تصريحاته: "سعيد للغاية بردود الأفعال الجيدة، بعد إعلان انضمامي إلى النادي في الساعات الماضية وجاهز للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، استعدادا للموسم الجديد".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن منذ قليل التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وعمر عدلان، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة.

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