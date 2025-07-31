قرار من الأهلي ضد أدم وطني وسيط صفقة انتقال وسام أبو علي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي وقف التعامل مع وكيل اللاعبين أدم وطني، بسبب التجاوز في حق المدير الرياضي للمارد الأحمر محمد يوسف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قرر وقف التعامل بشكل نهائي مع أدم وطني وكيل اللاعبين، بسبب تجاوزه في حق المدير الرياضي للنادي محمد يوسف".

وكان وطني هو يقوم بدور الوسيط في صفقة انتقال النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعيدا عن كون وطني، كان وسيط في صفقة انتقال لاعب الأهلي السابق وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، لكنه يعد أيضًا هو وكيل لاعب المارد الأحمر الشاب محمد عبد الله.

ويذكر أن وطني، هاجم محمد يوسف المدير بالنادي في الساعات الماضية، بسبب رفض النادي الاستغناء عن محمد عبد الله لاعب الفريق، للخروج على سبيل الإعارة إلى الدوري الفرنسي.

والجدير بالذكر أن وطني أعلن في وقت سابق، تلقي محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب، عرضا من فريق لوهافر الفرنسي للانتقال إليه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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