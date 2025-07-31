"لتدعيم فريق اليد".. الزمالك يعلن التعاقد مع الثنائي عدلان

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك، تعاقده رسميا مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد.

وجاء تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الشقيقين عدلان، في إطار خطة المجلس لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالنادي بالعناصر المميزة، استعدادًا لكافة المنافسات المقبلة.

وأشار نادي الزمالك في بيان رسمي، أن التعاقد مع الثنائي عدلان، هى خطوة تعكس رغبة إدارة النادي في تدعيم صفوف فريق اليد بعناصر شابة ومتميزة، يمكنها صناعة الفارق في الفترة المقبلة.

ويعد محمد عدلان من مواليد 2006، بينما شقيقه عمر عدلان من مواليد 2004، وينتظر أن يكون لهما دورا بارزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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