"ثوابت النادي".. شوبير يعلق على انتهاء أزمة مستحقات كولر مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على انتهاء أزمة مستحقات المدير الفني السويسري مارسيل كولر مع الأهلي.

وكان دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، أعلن منذ قليل انتهاء أزمة مستحقات موكله مع النادي الأهلي، في بيان رسمي عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "دينو لامبرتي وكيل كولر يعلن توصل الأهلي إلى اتفاق معه، إسدال الستار نهائيا بحصوله على راتب 3 شهور".

وأضاف: "نهاية طيبة لمدرب حقق إنجازات هائلة مع الأهلي، سيظل يحظى باحترام كبير من الجميع وتأكيد على ثوابت النادي الأهلي في التعامل المحترم مع الجميع خصوصا المخلصين منهم".

ويذكر أن السويسري مارسيل، رحل عن القيادة الفنية للنادي الأهلي، في إبريل الماضي بعد توديع المارد الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

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