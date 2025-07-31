أول رد فعل من كولر بعد انتهاء أزمة مستحقاته مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن رسميًا انتهاء أزمة مستحقاته مع المارد الأحمر.

وكان دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر، قد أعلن منذ قليل انتهاء الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي بشأن مستحقات موكله، وذلك في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس.

في هذا السياق، نشر مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له بقميص النادي الأهلي مرفقة بأغنية جاءت كلماتها كالتالي:

"النادي الأهلي مبينساش، النادي الأهلي مبينساش مبادئه وتاريخه السابق، هو ده النادي الأهلي"