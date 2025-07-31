مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

فياريال

- -
20:00

جنوى

مباريات ودية -أندية

الزمالك

0 0
18:00

غزل المحلة

مباريات ودية -أندية

روما

- -
19:00

كاين

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وديا اليوم

06:15 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شعار نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 5 صورة
    تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 5 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غزل المحلة وديا اليوم، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويدخل نادي الزمالك لقاء المحلة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر وأحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي وآدم كايد.

وكان الزمالك تلقى الهزيمة بهدف دون مقابل، أمام نظيره وادي دجلة، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي.

ويذكر أن نادي الزمالك، يستعد لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري، يوم 8 أغسطس المقبل بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

أقرأ أيضًا:

في بيان رسمي.. وكيل مارسيل كولر يعلن انتهاء أزمة مستحقاته مع الأهلي

وكيل جودوين شيكا يكشف حقيقة رحيله عن موردن سبورت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك وغزل المحلة تشكيل الزمالك لمواجهة المحلة آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان