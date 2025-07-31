"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وديا اليوم

كتب - يوسف محمد:

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غزل المحلة وديا اليوم، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويدخل نادي الزمالك لقاء المحلة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر وأحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي وآدم كايد.

وكان الزمالك تلقى الهزيمة بهدف دون مقابل، أمام نظيره وادي دجلة، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي.

ويذكر أن نادي الزمالك، يستعد لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري، يوم 8 أغسطس المقبل بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

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