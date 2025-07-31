في بيان رسمي.. وكيل مارسيل كولر يعلن انتهاء أزمة مستحقاته مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

أصدر دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيانًار سميًا اليوم الخميس، أعلن فيه إنتهاء أزمة مستحقات موكله مع النادي الأحمر بشكل رسمي.

ورحل مارسيل كولر عن مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقبل نهاية الدوري المصري بأسابيع قليلة.

وكتب لامبرتي عبر حسابه الرسمي بوموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":

"بدافع الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن بموجب هذا أننا قد توصلنا إلى حل ودي لجميع الأمور المتعلقة بعقد مارسيل كولر".

وتابع: "وبعد إنهاء العقد، حصل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إخطار، بالإضافة إلى كافة مستحقاته المالية ومكافآت الموسم الذي ينتهي في 30 يونيو 2025".

وواصل:"نُقدر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية".

واختتم لامبرتي بيانه: "نتمنى للجميع في النادي الأهلي دوام النجاح في المستقبل".