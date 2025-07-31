مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

سيول

3 7
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

برث جلوري

0 9
13:20

ميلان

مباريات ودية -أندية

أرسنال

0 1
14:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

في بيان رسمي.. وكيل مارسيل كولر يعلن انتهاء أزمة مستحقاته مع الأهلي

05:59 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر وسمير عدلي قبل مغادرة السويسري للقاهرة
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مع الخطيب قبل رحيله
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر (2)
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر (4)
  • عرض 20 صورة
    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 20 صورة
    مارسيل كولر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أصدر دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيانًار سميًا اليوم الخميس، أعلن فيه إنتهاء أزمة مستحقات موكله مع النادي الأحمر بشكل رسمي.

ورحل مارسيل كولر عن مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقبل نهاية الدوري المصري بأسابيع قليلة.

وكتب لامبرتي عبر حسابه الرسمي بوموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":

"بدافع الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن بموجب هذا أننا قد توصلنا إلى حل ودي لجميع الأمور المتعلقة بعقد مارسيل كولر".

وتابع: "وبعد إنهاء العقد، حصل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إخطار، بالإضافة إلى كافة مستحقاته المالية ومكافآت الموسم الذي ينتهي في 30 يونيو 2025".

وواصل:"نُقدر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره الوفية".

واختتم لامبرتي بيانه: "نتمنى للجميع في النادي الأهلي دوام النجاح في المستقبل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مارسيل كولر وكيل مارسيل كولر بيان وكيل مارسيل كولر الأهلي دينو لامبرتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة