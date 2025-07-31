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وكيل جودوين شيكا يكشف حقيقة رحيله عن موردن سبورت

05:18 م الخميس 31 يوليو 2025
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    مودرن سبورت يعلن التعاقد مع جودوين شيكا
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    جودوين شيكا يحتفل بهدفه مع أحمد سمير
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القاهرة-مصراوي:

كشف عبد الحميد عادل وكيل جودوين شيكا لاعب مودرن سبورت، حقيقة عرض غزل المحلة لضم اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد الحميد عادل في تصريحات خاصة لمصراوي: "جودوين شيكا مستمرا مع مودرن سبورت ولا نية لرحيله، وما يتردد شائعات وغير صححية، ومودرن سبورت تعاقد معه حديثا فكيف يرحل".

وأضاف: "اللاعب مستمر حتى نهاية عقده مع مودرن سبورت الذي فضل الانتقال إليه عن باقي العروض التي تلقاها في الموسم الماضي".

واختتم وكيل شيكا: "جودوين سعيد بوجوده مع مودرن سبورت ولديه طموح كبير بالتألق مع الفريق في الدوري هذا الموسم".

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جودوين شيكا مودرن سبورت غزل المحلة
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