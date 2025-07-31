وكيل جودوين شيكا يكشف حقيقة رحيله عن موردن سبورت

القاهرة-مصراوي:

كشف عبد الحميد عادل وكيل جودوين شيكا لاعب مودرن سبورت، حقيقة عرض غزل المحلة لضم اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد الحميد عادل في تصريحات خاصة لمصراوي: "جودوين شيكا مستمرا مع مودرن سبورت ولا نية لرحيله، وما يتردد شائعات وغير صححية، ومودرن سبورت تعاقد معه حديثا فكيف يرحل".

وأضاف: "اللاعب مستمر حتى نهاية عقده مع مودرن سبورت الذي فضل الانتقال إليه عن باقي العروض التي تلقاها في الموسم الماضي".

واختتم وكيل شيكا: "جودوين سعيد بوجوده مع مودرن سبورت ولديه طموح كبير بالتألق مع الفريق في الدوري هذا الموسم".