"قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وجهة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وينتهي عقد أحمد عبدالقادر مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أنا هأكد الكلام اللي قولته إمبارح رغم النفي المتكرر من بعض المسؤولين في بيراميدز".

وأكمل: "أنا حصلت على معلومة من مصدر مسؤول كبير جدًا في بيراميدز تفيد بأن اللاعب قريب منهم، وحتى تعجّب من الحديث عن إن عبدالقادر قريب من الزمالك".

وأكمل: "المصدر قالي إن تقريبا كل حاجة متظبطة على ضمه في بيراميدز".

واختتم تصريحاته: "حد قالي إن عبدالقادر زعلان من كلامي، أنا مش عارف هو يزعل ليه ده كلامي دايما في صفه، وبعدين أنا بحاول أعمل شغلي يعني".