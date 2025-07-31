الزمالك يودع مصطفى شلبي بهذه الرسالة

كتب- محمد خيري:

ودع نادي الزمالك مصطفى شلبي لاعب الفريق، الذي رحل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل مصطفى شلبي لصفوف فريق البنك الأهلي بعقد لمدة 3 سنوات، واستفاد نادي الزمالك ماليا من هذه الصفقة بمبلغ يصل ل35مليون جنيه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، صورة للاعب مصطفى شلبي بالتيشرت الأبيض وكتب: "شكرًا مصطفى شلبي، وبالتوفيق فيما هو قادم".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع مصطفى شلبي منذ سنوات قادما من نادي إنبي، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه. ونال انتقادات عديدة من الجمهور جعلته يرحل عن الأبيض.