الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة لاعب المصري

كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك بشدة من حسم صفقة أحمد عيد الظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي.

ودخل نادي الزمالك، في مفاوضات لضم اللاعب، خلال الفترة الماضية، لتدعيم الجبهة اليمنى التي يعاني منها الأبيض،

ويعاني نادي الزمالك من أزمة في الجهة اليمنى، حيث لا يتواجد سوى عمر جابر، بعد رحيل أحمد محمود لنادي الاتحاد السكندري وسيد نيمار للبنك الأهلي، وانتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك انهى الاتفاق مع اللاعب أحمد عيد على جميع التفاصيل المالية.

وأوضح المصدر، أن الأمور حاليا تسير بشكل جيد في المفاوضات بين نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، دون دخول صفقات تبادلية.

جدير بالذكر أن أحمد عيد أحد أبناء نادي الزمالك في الأصل، ورحل منذ سنوات من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.