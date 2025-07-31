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"شيء كوميدي ومثير للسخرية".. رسالة من أيمن يونس بشأن صفقات الزمالك

04:11 م الخميس 31 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

علق أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، على صفقات الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن الحقيقة ستظهر في كل مباراة.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مش معقوله الناس والمحللين و مقدمي البرامج قاعدين ليل نهار يتكلموا عن الصفقات والكثير يجزم أنها ناجحة و ستجعلنا منافسين".

واختتم: "والكثير أيضا يؤكد أنها لا تصلح، شيء كوميدي ومثير للسخرية كل هذه الأحكام، الحقيقة أننا لن نعرف أي إجابة سوى من خلال الـ90 دقيقة في كل مباراة، شكرا".

جدير بالذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بـ8 صفقات، وهي: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل.

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